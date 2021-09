Stad NL V Coronabesmetting? Nog steeds de hele klas naar huis: "Het is waardeloos"

De coronamaatregelen worden steeds verder versoepeld, maar basisschoolklassen moeten nog steeds in quarantaine bij één besmette leerling. Enkele klassen hebben na de zomervakantie weer online les. Het OMT bracht eerder deze week een nieuw advies uit, waardoor klassen minder thuis zouden hoeven zitten. Maar is dat wel een oplossing?

Sinds de tweede lockdown moeten basisschoolleerlingen in quarantaine als één van hun klasgenoten besmet is met corona. Na twee weken les op school, zit groep 6 van basisschool Samenspel weer thuis. Waardeloos, vindt directeur Marijke van Amersfoort, omdat leerkrachten niet weten niet waar ze op kunnen rekenen. "Maar die ouders die zitten ook met de kinderen thuis, die zijn ook weer aan het werk net na de zomervakantie. Ik zou niet graag in hun schoenen staan."

"We moeten het doen om het een en ander te voorkomen. Wat nou als dat ene kind wel besmet raakt, dan ben je verder van huis", zegt een van de ouders op het schoolplein. Een andere ouder zegt het moeilijk te vinden om haar kinderen weer thuis op te moeten vangen. "Ik moet dan of opvang regelen voor mijn kind of ik moet gewoon ook mijn werk achterlaten omdat ik met mijn kind thuis moet zijn."

Het OMT bracht gisteren het advies naar buiten om vanaf eind september niet meer hele klassen thuisonderwijs te laten volgen bij een besmetting, maar alleen de leerlingen die nauw in contact met de besmette leerling(en) zijn geweest. Volgens scholenkoepel AMOS had dit veel eerder mogen gebeuren. "We kunnen weer met zeventigduizend mensen bij een grand prix zijn. Dan vinden wij het bijzonder dat we nog bij één besmetting in de groep, kinderen naar huis moeten sturen. Een jaar geleden was dat het geval bij vier à vijf besmettingen."

Maar Van Amersfoort is bang dat de bal dan te veel bij de school komt te liggen. "Kinderen spelen ook buiten, dan weet je niet altijd wie het nauwe contact is." Zij zou liever een advies zien waarbij thuis wordt getest door ouders.