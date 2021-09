Vader Insiya kan buiten India opgepakt worden

Shehzad Hemani, de vader die in 2016 zijn destijds tweejarige peuter Insiya liet ontvoeren in de Watergraafsmeer, kan niet meer onbezorgd vrij reizen.

Het hof heeft bepaalde vanmiddag dat hij onmiddellijk gevangen genomen kan worden, meldt De Telegraaf. Hemani is eerder al tot negen jaar cel veroordeeld, maar de rechtbank en het Openbaar Ministerie hadden vorig jaar geen bevel tot gevangenneming van de kidnapper in het vonnis opgenomen.

Die fout is vanmiddag hersteld. Hemani woont in India, maar dat land wil hem niet oppakken en uitleveren. Mocht hij op reis gaan, dan zou een ander land dat dus wel kunnen doen.

Insiya werd in september 2016 op gewelddadige wijze uit het huis van haar oma in de Watergraafsmeer gehaald. Daarna is ze naar India gebracht, waar ze sindsdien bij haar vader woont. De rechtbank heeft het "commandoteam" dat haar ontvoerde veroordeeld tot celstraffen tot vier jaar.