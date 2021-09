Straatrover laat slachtoffer keuze: telefoon of dure merktas afgeven

Een 22-jarige man is begin juli het slachtoffer geworden van een straatroof in Zuidoost. Bij metrostation Gein wordt hij op een gewelddadige manier bestolen van een dure merktas door een nog onbekende man. In het opsporingsprogramma Bureau 020 heeft de politie beelden vrijgegeven van een man die verdacht wordt van de beroving.

Op de beelden is te zien hoe de verdachte op zaterdag 10 juli rond 09.45 uur het metrostation binnenloopt via een openstaand hek. Inchecken doet hij niet. Het slachtoffer is een van de klaarstaande metrostellen ingestapt. Als hij gaat zitten merkt hij dat hij in de gaten gehouden wordt door een donkergetinte man. "De verdachte loopt op het slachtoffer af en en zegt tegen hem dat hij zijn tas moet afgeven. Dat wil het slachtoffer niet, maar daar neemt de verdachte geen genoegen mee", zegt Anneke de Vries van de politie Amsterdam.

De jongen voelt zich in het nauw gedreven en rent de metro uit het perron op, de verdachte rent achter hem aan. Even verderop trekt de verdachte aan de tas van het slachtoffer en geeft hem een knietje in zijn buik waardoor hij op de grond valt. "Ondertussen heeft de verdachte de telefoon van het slachtoffer te pakken weten te krijgen. Onder bedreiging moet het slachtoffer met de verdachte meekomen het perron af", zegt De Vries.

Bij de toegang van het station aan de kant van winkelcentrum Gein lopen ze naar buiten. Het slachtoffer krijgt de keuze: of zijn tas, of zijn telefoon. Hij kiest ervoor om zijn tas af te geven en krijgt zijn telefoon van de verdachte terug. "Het slachtoffer is op klaarlichte dag op gewelddadige wijze beroofd van zijn dure merktas en de inhoud daarvan. Hij heeft een flinke trap gekregen en moet zich aardig in het nauw gedreven hebben gevoeld. Wij willen graag weten wie hier verantwoordelijk voor is", besluit De Vries.