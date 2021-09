Verdachten beroving Weesperplein nu herkenbaar in beeld

Veertien dagen de tijd kregen ze om zich te melden bij de politie, maar dat deden ze niet. En daarom worden de twee verdachten die halverwege januari een jongen beroven bij tramhalte Weesperplein nu herkenbaar getoond in het opsporingsprogramma Bureau 020. Het tweetal houdt het slachtoffer al lange tijd in de gaten, hij wordt bedreigd en uiteindelijk beroven ze hem van zijn telefoon.

"Wij hebben het idee dat de verdachten minderjarig zijn daarom kregen zij twee weken de tijd om zich te melden", zegt Anneke de Vries van de politie Amsterdam. Op station Bijlmer Arena zijn de verdachten door meerdere bewakingscamera's vastgelegd. Te zien is hoe ze de roltrap naar het perron van de metro pakken, daar een tijd rondhangen, om vervolgens weer naar beneden te gaan. Ook beneden blijven ze even rond de uitcheckpoortjes hangen. Uiteindelijk zijn ze weer op de roltrap naar boven te zien. Op het perron staat het slachtoffer te wachten op de metro richting Centraal. Hij heeft dan al het gevoel dat hij in de gaten gehouden wordt door de verdachten. Als hij de metro instapt ziet hij dat de jongens ook instappen.