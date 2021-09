Verdachte overvalt drogisterij aan Osdorpplein met koksmes

Op dinsdag 4 mei komt de verdachte in beeld van een bewakingscamera. Hij heeft een fiets bij zich die hij tegen een hek aanzet, vervolgens loopt hij richting de winkel. Hij draagt een lichtblauw mondkapje, een zwart jack van Adidas en een grijze joggingbroek van Nike. "Als de verdachte naar binnen stapt, zijn er drie medewerkers en meerdere klanten aanwezig in de winkel. Via de gangpaden baant hij zich een weg door de zaak tot hij bij de kassa aankomt en vrijwel direct een medewerker bij zijn schouder grijpt". zegt Anneke de Vries van de politie Amsterdam.

De verdachte trekt een groot koksmes uit de binnenzak van zijn jas. Hij gaat dicht tegen de medewerker aan staan en maakt kenbaar dat hij geld wil. De overvaller heeft een plastic tas meegenomen waar de medewerker het geld in moet stoppen. Als het geld door de medewerker uit de kassa is gehaald, zegt de overvaller dat hij ook het geld uit de kluis wil hebben. "Twee van de medewerkers lopen met de verdachte naar het magazijn. De kluis gaat uit veiligheidsoverwegingen pas enkele minuten nadat de code is ingevoerd open. Daar wil de verdachte niet op wachten. Met een boodschappentas van Albert Heijn in zijn hand loopt hij door de winkelpaden naar buiten", besluit De Vries.