Van Gaal geeft training bij oude club De Meer: "Kijk me aan als ik tegen je praat"

Een dag na de klinkende 6-1 zege tegen Turkije stond bondscoach Louis van Gaal alweer op het trainingsveld. Bij zijn oude amateurclub s.v De Meer in de Watergraafsmeer gaf hij jeugdspelers geheel op eigen wijze een training.

Na het winnen van twintig internationale prijzen, kwam hij vanmiddag terug als ambassadeur van een project dat amateurclubs financieel steunt na de corona periode. "Ik kwam op de fiets en zelfstandig", vertelt Louis van Gaal trots. "Ik kwam hier als negenjarige binnen"

Eigenwijs

Voorzitter van s.v De Meer Leo van Vuuren kan zich de kleine Louis van Gaal nog goed herinneren. "Het was een heel eigenwijs mannentje", vertelt van Vuuren. "Soms als hij had verloren, hoorde ik dat hij thuis moest huilen." Op de vraag wat Louis van Gaal deed als hij niet scoorde, was de bondscoach Nederlands hij duidelijk: "Ik scoorde altijd".