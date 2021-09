Straks live: om 14.00 uur tweede Unmute Us-demonstratie

De protestmars van Unmute Us trekt vandaag opnieuw door de stad om te demonstreren tegen het huidige evenementenbeleid. Op 21 augustus werd er al geprotesteerd in de stad en toen werd de opkomst geschat rond de 10.000 deelnemers . Omdat de maatregelen niet versoepeld werden, wordt er vandaag opnieuw geprotesteerd door onder andere festivalorganisatoren, artiesten en liefhebbers van feestjes.

De stoet begint om 14:00 in het Westerpark en eindigt daar ook. Amsterdam is niet de enige stad waar mensen de straat op gaan. Ook in Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Tilburg en Utrecht wordt gedemonstreerd. "Wij eisen dat per direct evenementen weer mogelijk zijn," vertelt Unmute Us-woordvoerder Jasper Goossen.

Pieter de Kroon van de Chicago Social Club is er net als de vorige keer bij. "Ik loop mee omdat het zo ontzettend oneerlijk is dat wij als clubs nog steeds niet open mogen. Daarnaast wil ik ook graag de festivals supporten. Ik kan er zo slecht tegen dat events als de Formule 1 en voetbalwedstrijden wel mogen, en wij niet terwijl wij onze zaakjes op orde hebben. Het is gewoon erg scheef allemaal."

Marieke Samallo van Milkshake Festival staat vanmiddag op de truck die Milkshake samen met andere queer-organisaties organiseert. "Er is nu een hele queer doelgroep die niet uit kan, terwijl het juist zo nodig is. Het zijn safer spaces, waar je jezelf kan zijn en het is een uitlaatklep voor een kwetsbare groep. Daarnaast heb ik toen ik 16 en 17 was zoveel geleerd van het uitgaan. Ik houd echt mijn hart vast voor wat er met deze doelgroep gaat gebeuren."

Teleurgesteld

Goossen is teleurgesteld over de reactie uit Den Haag na het vorige protest. "Er was gewoon bijna geen reactie, ik vond dat heel slecht. Het is toch gek dat als er 70.000 man in Nederland de straat op gaan, je niets van je laat horen? Dat is gewoon idioot."

Samallo: "Het lijkt alsof alles open is, als je je niet begeeft in de nacht of op festivals. Ik denk dat er daarom zo weinig reactie is vanuit de overheid. Den Haag vergist zich echt in hoe belangrijk het is. Daarnaast gaat het niet alleen om de feesten, maar ook om de mensen in de industrie zoals de lichttechnicus en de decorbouwers."