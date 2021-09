Nieuwe adviesraad moet zorgen voor diverser straatnamenbestand

Een nieuwe adviesraad moet er voor zorgen dat er breder en inclusiever wordt geadviseerd over nieuwe straatnamen. De oude straatnamencommissie is na negentig jaar opgeheven.

De nieuwe Adviesraad naamgeving openbare ruimten (ANOR) heeft als doel om de afspiegeling van de Amsterdamse bevolking meer tot uiting te laten komen in onder meer de straatnamen. De raad kijkt naar onder meer naar de diversiteit van de voorgestelde namen. Daarnaast is het de bedoeling dat inwoners meer betrokken worden bij de naamgeving van straten.

Onderzoek

De gemeente liet vorig jaar een onderzoek uitvoeren naar de straatnamen in de gemeente. Daaruit bleek dat van alle straten die naar personen zijn vernoemd slechts 13 procent vrouw is. Bovendien kwam 52 procent niet eens uit Amsterdam. Na dat onderzoek werd een plan van aanpak opgesteld om het straatnamenbestand diverser te maken.

In 2018 werd al duidelijk dat de benoeming van straten gevoelig ligt. De straatnamencommissie wilde de straten in het Centrumeiland bij IJburg aanvankelijk baseren op de Slag om de Zuiderzee van 1573. Zo zou een straat worden vernoemd naar Schipper Taems Fredericksz en Pieter Freecksz. Stadsdeel Oost zag dat niet zitten en dus kwam er een ander thema: verzetsstrijders tegen het Nederlandse koloniale bestuur in Suriname.

Politiek

De aanvragen worden behandeld door de afdeling Basisinformatie van de gemeente. Die laat zich vervolgens adviseren door de Anor, waarna het voorstel aan het college wordt voorgesteld. De Commissie Naamgeving Openbare Ruimte, zoals de oude straatnamencommissie heette, opereerde met veel minder politieke bemoeienis.

De nieuwe commissie bestaat uit voorzitter Charlotte Riem Vis (voorzitter), Marysé Jansen de Lannoy, Wouter Pocornie, Annemarie de Wildt en Bert de Vries. Laatstgenoemde zat ook al in de opgeheven commissie.