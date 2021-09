Bouwproject 'Westbeat' uniek voor Nieuw-West: "Buurt gaat hier echt van profiteren"

Het gebouw zal verschillende functies vervullen. Naast wonen en werken is er ook ruimte voor recreatie en culturele activiteiten. Die mix van functies is volgens investeerder Onno Hoff uniek in de buurt: ''Nieuw-West is heel gefragmenteerd opgebouwd en dat heeft ook kwaliteit, maar het samenbrengen van die functies in dit gebouw brengt nieuw elan naar de buurt, die gaat er echt van profiteren.''

Hoff verwacht dat gebouwen als Westbeat een positieve invloed uitoefenen op de leefbaarheid. Hij verwacht dat er mogelijk meer van dit soort multi-use projecten zullen volgen: ''Je ziet al dat het allerlei nieuwe investeringen uitlokt. Ik denk zeker dat je op andere plekken in Nieuw-West dit soort initiatieven terug zou kunnen zien.''