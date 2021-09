VVD lanceert verkiezingsprogramma: helft van nieuwbouw moet koopwoning zijn

De VVD heeft als eerste partij in de stad het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar gepresenteerd. De partij wil onder andere dat de helft van de nieuwbouw in de stad een koopwoning wordt. Ook pleiten de liberalen voor een wethouder Veiligheid.

De wethouder Veiligheid moet onder andere een verdubbeling van het aantal handhavers en een vrijheidsbrigade in de stad regelen. Ook pleit de partij, die op dit moment in de oppositie zit, voor preventief fouilleren en extra cameratoezicht.

Wonen

De partij wil ook ''de exodus van starters en jonge gezinnen die de stad verlaten'' stoppen. Dat willen ze doen door het aantal koopwoningen in de nieuwbouwproductie te verdubbelen, meer koopwoningen voor de middenklasse te bouwen en als noodmaatregel een opkoopverbod van woningen in de hele stad. De helft van de nieuwe woningen moet voortaan koop zijn, dat is nu nog 'slechts' dertig procent.

Parkeren

Verder is opvallend dat de VVD straatparkeren in drukke wijken als de grachtengordel en de Pijp wil beperken tot parkeren voor bewoners en aangemeld bezoek, de zogeheten P+B+B’ers. ''Ander bezoek is welkom op P+R plekken en ondergrondse garages'', aldus de liberalen.

Ook moet Amsterdam schoner worden. Om dit te bereiken wil de partij een zero tolerance beleid voeren, de capaciteit verhogen, sterkere handhaving en slimme containers. Om de binnenstad leefbaarder te maken, is het uitfaseren van de raamprostitutie op de Wallen een serieuze optie.

Het verkiezingsprogramma moet nog volgende maand officieel worden vastgesteld door de leden van de VVD. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart 2022.