Duitse burgemeester vraagt Halsema om opheldering over doodgeschoten Sammy Baker

De burgemeester van de Duitse gemeente Wetzlar, waar de vorig jaar in Amsterdam doodgeschoten Sammy Baker vandaan komt, en een lid van de Bondsdag willen opheldering van burgemeester Femke Halsema over waarom de betrokken agenten niet worden vervolgd. Dat schijven ze in een brief.

Baker, een Duitse influencer, verkeerde vorig jaar in verwarde toestand en liep met een mes op zijn keel rond. Toen de Amsterdamse politie hem probeerde te overmeesteren, maakte hij volgens het Openbaar Ministerie zwaaiende en stekende bewegingen en raakte hij het vest van een van de agenten, waarna twee agenten hem neerschoten. Baker overleefde dat niet. Het Openbaar Ministerie besloot in mei dit jaar om de agenten niet te vervolgen.

'Tegenstrijdigheden'

Volgens burgemeester Manfred Wagner en Bondsdaglid Dagmar Schmidt van de SPD is er in de gemeente met onbegrip gereageerd op dat besluit. "Bij ons is het vermoeden ontstaan ​​dat officier van justitie de voor de hand liggende inconsistenties niet wil doorgronden, terwijl deze wel nodig zijn voor een volledig onderzoek", staat in de brief.

"De tegenstrijdigheden in de verklaringen van de betrokken politieagenten en de politiechef van Amsterdam, herhaaldelijk aangevoerd door de advocaat van de familie en ook door de media, roepen ernstige vermoedens op. Dat maakte het besluit dat de betrokken ambtenaren niet zouden worden onderzocht des te onbegrijpelijker."

'Verdoezeld'

Ze vragen aan burgemeester Halsema om opheldering over deze beslissing. "We vragen u op te komen voor een volledige opheldering van een zaak die zich in uw stad heeft voorgedaan. Een oproep tot betere samenwerking tussen politie en de psycholance kan tragische gevallen als de Sammy Baker in de toekomst voorkomen. Tot nu toe is helaas de indruk ontstaan ​​dat de Amsterdamse politie, de Rijksrecherche en het OM de andere kant op keken en de zaak misschien zelfs probeerden te verdoezelen. Onze overtuiging is echter dat we allebei dergelijke indrukken niet willen wekken."

De politici vragen Halsema ook of ze zich in wil zetten voor een gedenksteen voor de omgekomen Baker.