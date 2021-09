Biomassacentrale AEB aangepast om "milieuprestaties" te verbeteren

Het gaat onder meer om een aantal verbeteringen in de installatie. "Zo wordt de economizer, een apparaat dat de laatste warmte uit het rookgas haalt, vernieuwd vanwege eerdere waterlekkages. Daarvoor zal een deel van het dak opengemaakt worden", laat het AEB weten.

Verder wordt er 'een aantal extra technische aanpassingen om de milieuprestaties te verbeteren' gedaan. "Zo wordt de luchtvoorverwarming van de installatie verbeterd. Dit zorgt voor een stabieler verbrandingsproces, wat gunstig is voor de emissie van stikstofverbindingen. Ook krijgt de centrale een emissiemonitoring systeem waarmee de uitstoot continu in de gaten gehouden kan worden."

Het werk begint aanstaande maandag en duurt tot 7 oktober. In deze periode ligt de warmte- en elektriciteitsproductie van de biomassacentrale stil.

In de centrale wordt energie opgewekt door het verbranden van hout. Deze methode is omstreden, maar toch gaat het AEB, dat in handen is van de gemeente, ermee door