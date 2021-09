Protestborden maken in Paradiso: "Toch een beetje dat evenementengevoel"

Paradiso opende vandaag de deuren voor demonstranten die dit weekend naar Unmute Us of Het Woonprotest gaan. Samen met kunstenaars kunnen ze spandoeken en protestborden maken, die dit hele weekend in de lucht zullen worden gehouden.

Zaterdag vindt de tweede editie van Unmute Us plaats. De protestmars wordt georganiseerd vanuit de festivalbranche en is tegen het huidige, 'willekeurige' coronabeleid dat ervoor zorgt dat veel evenementen niet door kunnen gaan. De eis: het heropenen van de evenementensector op volledige capaciteit. De woordvoerder van de organisatie schatte de opkomst van de eerste editie, op 21 augustus, op 35.000 mensen.

Leuzen als "Den Haag, hoe stiller je blijft, hoe luider we worden" en "mijn huur is te duur" worden op kartonnen borden geverfd, met muziek op de achtergrond. "Gezellig, muziekje aan, bordje maken. Toch een beetje dat evenementengevoel", zegt een van de deelnemers.

"Ik ben op mijn bordje aan het schrijven: 'Wordt Paradiso ook een Nutellawinkel?'", ik wil namelijk graag een signaal afgeven aan de overheid dat evenementen inmiddels wel weer kunnen", zegt een demonstrant. Een ander plakt een foto van Mark Rutte op haar protestbord: "Ik had deze mooie foto op het internet gevonden van Mark Rutte op Dance Valley 2011. Hij geniet dus ook van festivals, maar ik denk dat hij daar geen actieve herinnering meer aan heeft. Ik wil hem daar graag aan herinneren morgen.

Het Woonprotest

Het blijft niet bij Unmute Us dit weekend. Op zondag wordt ook Het Woonprotest georganiseerd. De organisatoren verwachten tienduizenden demonstranten. Samen willen zij een vuist maken tegen de verziekte woningmarkt in Amsterdam. "Mijn zoon woont nu in een studentenhuis, maar als hij zijn diploma heeft, dan staat hij op straat", vertelt een bezoeker in Paradiso al vervend. "Ik schrijf op: 'In '80 geen woning, en nu krijgt Bernard zelfs beloning?' Dat vind ik namelijk heel vreemd."