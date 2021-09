Halsema over demonstranten met Jodensterren bij coronaprotest: "Stuitend, maar niet strafbaar"

De burgemeester heeft geen goed woord over voor demonstranten die afgelopen zondag een Jodenster droegen om hun ongenoegen te uiten over het coronabeleid. Maar strafrechtelijk optreden, ook bij een volgende demonstratie, is volgens haar niet mogelijk, zegt Halsema vrijdagavond op AT5.

Eerder al sprak burgemeester Halsema haar afschuw uit over de actie van enkele van de demonstranten. Volgens haar betekende dat echter niet dat de driehoek kon ingrijpen zondag, zegt zij in Het Gesprek met de Burgemeester. "Het is niet strafbaar, wij hebben dat opnieuw uitgezocht, de raad wil daar ook het fijne van weten. Maar op zich is het dragen van een Davidster niet strafbaar, maar hier is het vooral ook heel erg onsmakelijk vanwege de context: de relatie tussen de tweede wereldoorlog, het coronabeleid en dat op de Dam. Dat maakt het echt heel akelig en stuitend, maar dat wil niet zeggen dat we het kunnen weghalen."

Quote "De suggestie wekken dat het vergelijkbaar is met de Holocaust is natuurlijk echt onsmakelijk" burgemeester Halsema

In het verleden verbood Amsterdam bijvoorbeeld wel Pegida om een hakenkruis te tonen tijdens demonstraties, maar een vergelijkbare voorwaarde is nu (nog) niet aan de orde. Halsema: "Het Openbaar Ministerie is hiervoor verantwoordelijk, die moeten bepalen wat wel strafbaar is of niet, wat getoond mag worden en wat niet getoond mag worden. En daar liggen ook allerlei gerechtelijke uitspraken op, daar houden wij ons aan. Op het moment dat het OM zegt: wij denken wel degelijk dat dit strafwaardig is, dat we hierop kunnen vervolgen, dan grijpen we in. Vooralsnog zegt het OM daartoe geen mogelijkheden te zien." Zwaar appèl Halsema doet wel 'een zwaar appèl' op de organisatie en deelnemers aan de volgende demonstratie die gepland staat voor 3 oktober: "Op het fatsoen van mensen. Ik denk dat er allerlei manieren zijn om duidelijk te maken dat je het oneens bent met het coronabeleid, maar de suggestie wekken dat het vergelijkbaar is met de Holocaust en met de totale onvrijheid die er toen heerste, is natuurlijk echt onsmakelijk en bovendien, de demonstratie zelf toont ook je ongelijk."



Het hele Gesprek met de Burgemeester bekijk je hieronder:

