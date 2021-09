Twee goals Haller helpen Ajax langs PEC

Voor het eerst gehuld in het nieuwe Bob Marley-shirt startte Ajax in Zwolle met enkele wijzigingen ten opzichte van het laatste competitieduel tegen Vitesse. Zo stond Remko Pasveer voor het eerst in een eredivisieduel onder de Ajaxlat bij afwezigheid van Maarten Stekelenburg. Ook Davy Klaassen, Lisandro Martínez en Nico Tagliafico ontbraken.

Met al die wijzigingen speelde Ajax een redelijke eerste helft zonder al te veel kansen. Bij de eerste echt grote kans, in de 29e minuut, was het direct raak. Dusan Tadic gaf de bal mee aan Steven Berghuis en die bediende Haller op maat. De Franse spits tikte de bal door de benen van PEC-goalie Kostas Lamprou, waarmee hij Ajax op een 0-1 voorsprong zette.

Debuut Daramy

Ook in de tweede helft bleven grote kansen lang uit. Tot de 67e minuut. Eerst raakte Noussair Mazraoui de paal, even later was het wel raak. Uit een corner was het weer Haller die Lamprou wist te verslaan, dit keer met zijn hoofd. Veel opvallende momenten waren er daarna niet meer, wel liet Erik ten Hag Mohamed Daramy debuteren. De Deense aanvaller werd deze zomer voor zo'n twaalf miljoen euro overgenomen van FC Kopenhagen.

Na de overwinning op PEC staat Ajax met tien punten uit vier wedsrijden bovenaan. Als PSV vanavond in Alkmaar weet te winnen van AZ, klimmen de Eindhovenaren weer over Ajax heen.