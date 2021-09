President Suriname bezoekt Amsterdam: "Ik heb ontzettend zin in een bruin biertje"

De Surinaamse president Chan Santokhi is dit weekend op bezoek in Amsterdam. Hij ging vanmiddag eerst langs bij de ambtswoning van burgemeester Halsema, waarna de delegatie naar Zuidoost ging om een kijkje te nemen bij Surinaamse kunstenaar en ondernemers.

In de ambtswoning ondertekenden de president en de burgemeester een overeenkomst tussen Amsterdam en Suriname. "Wij willen graag investeren in Suriname", vertelde Halsema. "We willen vooral een gelijkwaardige relatie opbouwen de komende jaren van uitwisseling en wederzijdse versterking." De overeenkomst is belangrijk voor Santokhi, hij wil het bestuur in Suriname zo snel mogelijk versterken. "Amsterdam is bereid ons te helpen door ook fysieke bijstand daarbij te geven."

Hij vindt Amsterdam een geweldige stad. "Het is een wereldstad, een stad waarvan ik zeg. Het is the place to be." Vanavond hoopt hij een bruin biertje kunnen drinken, waar hij van houdt. Hij heeft er nog geen tijd voor gehad, dat geeft volgens hem wel aan hoe vol het programma is. "Maar voordat ik vertrek morgen, probeer ik nog een gaatje te vinden voor een lekker bruin biertje."

Kunstenaars en ondernemers

Na het moment in de ambtswoning vertrekt de delegatie naar Zuidoost. Santokhi praat daar met verschillende ondernemers en kunstenaars, waaronder Brian Elstak. "De president vond het leuk om te horen dat ik jonge kunstliefhebbers weet te benaderen", vertelt de kunstenaar. "Dat ze mijn werk appliceren en echt voor mijn werk ergens naartoe komen."

De president spreekt ook met Timothy Sabajo, de eigenaar van modemerk Patta. Hij kijkt uit naar wat de nieuwe president van Suriname gaat doen. "We hopen op het beste."