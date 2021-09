Ten Hag blij met Haller: "Geweldige statistieken"

Met dank aan twee goals van Sébastien Haller won Ajax zaterdagavond met 0-2 bij PEC Zwolle. Er mag dan wel eens wat kritiek zijn op de Fransman, Erik ten Hag is vooral erg tevreden met zijn spits. "Hij is ontzettend belangrijk voor deze ploeg."

En ook de spits zelf is logischerwijs blij met zijn optreden in Zwolle. "Ik heb twee keer gescoord, we hebben drie punten. En dat na de interlandbreak en vlak voor de Champions League. Nu is het tijd om uit te rusten en om vol vertrouwen de Champions League in te gaan."

Stekelenburg en Klaassen nog onzeker

Om woensdag in Lissabon punten te pakken tegen Sporting, zal het in elk geval beter moeten dan in Zwolle, ziet ook Ten Hag in. "We maken een aantal verkeerde keuzes. Dat is dan nog niet eens zozeer in het positie kiezen, maar echt de keuzes aan de bal. We spelen veel te geforceerd en hebben veel te weinig van kant gewisseld. Uiteindelijk zet je jezelf daarmee op slot en ben je heel onnauwkeurig."

In Lissabon zal Ajax het mogelijk moeten doen zonder Maarten Stekelenburg en Davy Klaassen, die vandaag allebei ontbraken vanwege liesklachten. "Achter hun namen staan vraagtekens", zegt Ten Hag. "Ik denk dat dat tot het laatste moment zo blijft. Verder zal Kudus er niet bij zijn. Maar Martínez en Tagliafico verwacht ik wel terug."