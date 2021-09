Lokaal talent tijdens Open Podium Haarlem: “Voor het eerst live optreden”

De kleine zaal van Patronaat is helemaal gevuld als de eerste band van het avondprogramma begint te spelen. Het drietal van Trios dos Anciões, dat Braziliaanse jazz maakt, is vorig jaar net voor de eerste lockdown ontstaan.

“Dit is de eerste keer dat we live kunnen optreden sinds we samen een band vormen”, begint drummer Floris van Elderen. “We hebben veel online gespeeld dus het is geweldig om eindelijk een keer voor een gevulde zaal te staan.”