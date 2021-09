Stroomstoring in Noord, ook BovenIJ ziekenhuis korte tijd zonder elektriciteit

In een deel van Noord is aan het begin van de middag korte tijd de elektriciteit uitgevallen. Netwerkbeheerder Liander meldt dat de storing rond 13.00 uur begon. 2100 huishoudens zaten zonder stroom, waaronder het BovenIJ ziekenhuis. Inmiddels is de storing verholpen.

Postcodes 1033 en 1034, waar meer dan veertig straten onder vallen, zaten sinds 13.00 uur zonder stroom. Ook het BovenIJ ziekenhuis had last van de storing. Het ziekenhuis, dat ook een noodstroomaggregaat heeft, was uit voorzorg van plan om uitstelbare operaties te verplaatsen naar een later moment. Nu het probleem is opgelost, zijn er geen grote gevolgen, zegt een woordvoerder.