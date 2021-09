Stad NL V Groep demonstranten probeert pand te kraken in centrum, 61 arrestaties

Het is aan het begin van de avond onrustig geweest rondom De Dam. De Nieuwezijds Voorburgwal, ter hoogte van Magna Plaza, werd door de politie afgesloten. In totaal werden 61 verdachten aangehouden, omdat ze volgens de politie een pand wilden kraken in De Gravenstraat.

ME op Nieuwezijds Voorburgwal - AT5

Inmiddels is het weer rustig in het centrum, zo laat een politiewoordvoerder aan AT5 weten. Volgens de politie ging het om een groep die zich had afgesplitst van de grote menigte die meeliep met het Woonprotest. "Zij gebruikten geweld in de richting van de politie en probeerden barricades op te werpen. Voordat zij een pand in de Gravenstraat konden kraken werd de groep ingesloten."

AT5

De groep zou schroeven uit de kozijnplanken hebben gehaald. Toen de politie, die daar vlakbij was, wilde ingrijpen, werden ze tegengehouden en werden er barricades opgeworpen, aldus een woordvoerder. De groep demonstranten is vervolgens ingesloten in de Eggertstraat, achter de Nieuwe Kerk. De politie benadrukt dat het gaat om aanhangers van de kraakbeweging "en niet om de gemiddelde demonstrant die er vandaag was." Het was rond 19:15 uur nog enigszins onrustig in het centrum. Volgens een getuige ter plaatse provoceerde een klein groepje demonstranten, vermoedelijk krakers, de politie. Enkele van hen droegen bivakmutsen en stokken en ze riepen leuzen als: "Weg met orde, kraken gaat door." Volgens de ooggetuige staan er op de Nieuwezijds negen ME-voertuigen en drie GVB-bussen. Vermoedelijk zijn die gebruikt om demonstranten af te voeren naar een andere locatie.

Enkele tientallen personen aangehouden, die zich afsplitsten van de demonstratie ivm het woonprotest. Zij gebruikten geweld in de richting van de politie en probeerden barricades op te werpen. Voordat zij een pand in de Gravenstraat konden kraken werd de groep ingesloten. — Politie Eenheid Amsterdam (@Politie_Adam) September 12, 2021