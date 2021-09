Nachthoreca teleurgesteld over uitblijven versoepelingen: "Bereid elke keer voor op tegenvaller"

Vanaf zaterdag 25 september hoeven we geen anderhalve meter afstand meer te houden en mogen de stadions in het betaald voetbal weer helemaal worden gevuld. Daar tegenover staat dat op veel plekken een coronatoegangsbewijs moet worden getoond, zoals in de horeca, de bioscoop en het theater. Ook blijft de nachthoreca gesloten. Nachtclubs reageren daarom teleurgesteld op de plannen.

De plannen lekten gisteren uit na een urenlang kabinetsoverleg in het Catshuis in Den Haag zijn beklonken. Aanstaande dinsdag volgt er een nieuwe persconferentie, waarin demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge alle veranderingen bekend zullen maken. Als de plannen doorgaan, zal dat betekenen dat Ajax tegen Groningen op 25 september weer in een vol stadion kan worden gespeeld. Ook kunnen theaters en bioscopen dan weer met volle capaciteit open. De horeca kan dan eveneens veel meer mensen binnenlaten. Wel moet er bij dat soort bezoek een coronatoegangsbewijs worden getoond. Nachthoreca Afgelopen zaterdag waren tienduizenden demonstranten op de been om te eisen dat festivals weer worden toegestaan. Toch is daarover nog geen besluit gevallen. Wel is duidelijk dat de nachthoreca voorlopig dichtblijft. Dat kwam voor eigenaar Stijn Jesse van club Oliva niet echt als een verrassing. "Na zoveel teleurstellingen, anderhalf jaar lang, bereid ik me er elke keer voor dat het gaat tegenvallen. Anders krijg je elke keer een mentale klap." Dat het Amsterdams Verbond op 25 september wél doorgaat en Oliva daar met dj's mag draaien, voelt 'een beetje als meten met twee maten'. "Er is wel een verschil tussen buiten en binnen, maar wij hebben hier ontzettend goede ventilatie. Hebben met fieldlabs laten zien dat het veilig kan."

Quote “Ons wordt een nieuw zoethoudertje voorgehouden." jaspe5r goossen, initiatiefnemer unmute us

Unmute Us De organisatie van de protestactie Unmute Us zegt woedend te zijn over de nieuwe plannen. Initiatiefnemer Jasper Goossen noemt het voornemen om evenementen door te laten gaan met een capaciteitsbeperking van 75 procent 'een klap in het gezicht van de evenementenbranche.' "“Ons wordt een nieuw zoethoudertje voorgehouden en het lijkt alsof we nu al blij zouden moeten zijn met het nieuws dat er morgen volgt. Maar dit is het doelbewust torpederen van de evenementenbranche en de creativiteit van de nacht."

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) noemt de plannen geen versoepeling, maar een verzwaring. Bovendien zouden er signalen zijn dat duizenden ondernemers in het land de nieuwe regels niet gaan handhaven. "Zowel niet op de QR-codes als op de openingstijden", aldus Dirk Beljaars van KHN. Volgens de horecaman zijn er door een groot personeelstekort geen mensen die aan de deur de controles kunnen doen. Kroegeigenaar en D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig noemt de voorgenomen plannen 'niet ideaal'. "Dat we dingen moeten controleren is niet fijn. Maar een kroeg met mensen op afstand is geen kroeg en voor een rendabel restaurant werkt anderhalve meter niet", schrijft hij op Twitter. "Te weinig mensen gevaccineerd helaas."

