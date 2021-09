Spannende tijd voor Cherella Gessel, Willem Smit en Zeinab el Bouni: Wie wint die Amsterdamprijs?

Op 11 oktober wordt de Amsterdamprijs voor de Kunst weer uitgereikt. In aanloop naar de uitreiking van de prijs stelt AT5 de genomineerden aan je voor. Vandaag laten we je kennismaken met de genomineerden in de categorie 'Stimuleringsprijs': muzikant Willem Smit, spoken word artiest Zeinab el Bouni en multidisciplinair performer Cherella Gessel. Deze jonge talenten zijn te zien in het AT5-programma Amsterdamprijs voor de Kunst.

Multidisciplinair performing artist Cherella Gessel is het boegbeeld van een nieuwe generatie kunstenaars. Ze is mime-speler, danser, model, theatermaker, spoken word-artiest en filmmaker. Ze spat als theatermaker van het podium in haar voorstelling Yoniverse en wanneer we na het interview een foto van haar willen maken transformeert ze in een professioneel model.

Jaren terug besloot Gessel verhalen te vertellen die zij zelf niet terugzag in het theater of op televisie. ''Dat zijn mijn verhalen, want ik herken mezelf dus niet als ik naar theater ga of als ik tv kijk.'' Gessel heeft om die reden ook bewust geen tv. ''Ik, Cherella Gessel, black queer, multidisciplinair, verschillende stijlen, verschillende interesses. Voor mij maak ik dit.''

Willem Smit

Hij is pas begin twintig, toch is muzikant Willem Smit al bij behoorlijk wat bands betrokken geweest, zoals Canshaker Pie, Steve French, The Industry en nu Personal Trainer. Smit is een aanjager en verbinder binnen de Nederlandse Indie-scene. Zo rustig en bescheiden als hij is wanneer we hem ontmoeten voor het AT5 interview, zo'n wild podiumbeest is hij op de buhne. Deze tijd van corona heeft niet echt financiele gevolgen voor hem gehad. ''Het is vooral altijd geweest: investeren in de band met het geld dat je verdient. Ik ben er niet veel armer of rijker op geworden tijdens corona.'' Wel vindt Smit het lastig dat je niet live kunt optreden voor mensen. ''Inmiddels ben ik het wel een beetje zat'', lacht hij.

Zeinab el Bouni

Zeinab el Bouni is één van de jonge drijvende krachten binnen de spoken word scene in Amsterdam. Samen met collega's richtte ze Art Harder op in de Jan Evertsenstraat, waarmee ze jonge en gevestigde woordkunstenaars een podium biedt. El Bouni is van Marokkaanse komaf maar in Nederland geboren, en dat is een terugkerend thema in haar werk. ''Ik heb ook een stuk Thuis te Nederlands, buiten te buitenlands en dat zegt eigenlijk precies hoe het voelt.'' Ook als ze even niet op een podium staat toont El Bouni haar maatschappelijke betrokkenheid door boksles te geven aan jonge meiden. Op de locatie van het interview hangt toevallig een boksbal en na deze begroet te hebben met haar vuist scheurt El Bouni weg op de motor. Bekendmaking winnaars Wie van deze talenten de Amsterdamprijs, waaronder een bedrag van 35.000 euro, mee naar huis mag nemen, wordt 11 oktober bekend gemaakt.