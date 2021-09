Amsterdamprijs voor de Kunst 2021

De Amsterdamprijs voor de Kunst wordt elk jaar toegekend aan drie kunstenaars of instellingen die een bijzondere en stimulerende bijdrage leveren aan kunst in Amsterdam. De prijs wordt uitgereikt in drie categorieën.

In de categorie Stimuleringsprijs zijn dit jaar de genomineerden: spoken word artiest Zeinab el Bouni, muzikant Willem Smit en multidisciplinair performing artist Cherella Gessel.

In de tweede categorie, 'Werk van het Jaar', zijn genomineerd: de documentaireserie 'Klassen', het kunstproject 'Miracle Garden' en platform voor internetcultuur 'The Hmm'.

De Categorie Bewezen Kwaliteit heeft net als vorig jaar maar één genomineerde en daarmee een automatische winnaar. Wie dat is blijft nog even spannend want dat wordt pas bekend gemaakt op de prijsuitreiking 11 oktober.