Aantal transformatorhuisjes moet verdubbelen, veel straten zullen openliggen

Het aantal transformatorhuisjes in de stad zal tot 2050 waarschijnlijk verdubbelen. Volgens netbeheerder Liander moet het elektriciteitsnet vanwege woningbouw en de energietransitie fors uitgebreid worden. Een gebrek aan technici en ruimte kan nog wel roet in het eten gooien. Volgens Liander wordt het "zeker spannend" of het elektriciteitsnet alle ambities van de stad wel aankan.

Paul van Engelen van Liander, die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het elektriciteitsnet, erkent dat de bewoners niet goed meegenomen zijn in het proces. Tegelijkertijd benadrukt hij dat het kiezen van een geschikte locatie niet eenvoudig is.

De transformatorhuisjes worden niet door alle Amsterdammers gewaardeerd. Een paar weken geleden demonstreerden bewoners van de Breughelstraat in Zuid nog tegen de komst van zo'n huisje door twee dagen in een kuil te picknicken . Dat protest heeft effect gehad, want de kuil is, in ieder geval voorlopig , dicht.

"Wat ook speelt, is dat die elektriciteitshuisjes binnen een bepaalde straal van het verbruik geplaatst moeten worden", vertelt Van Engelen. "Dus onze speelruimte is ook niet heel groot over het algemeen." Verder is er niet altijd genoeg ruime in de, vaak al volle, straten in de stad.

De belasting van het elektriciteitsnet groeit met een factor 3 tot 4.5 tot 2050, schreven Liander en de gemeente vorig jaar in dit document. Van Engelen: "Wat we in Amsterdam zien is dat de stad enorm groeit en er daarnaast ook een enorm verduurzaming plaatsvindt. Er komen steeds meer laadpalen. Daarnaast mensen gaan mensen steeds meer elektrisch verwarmen, elektrisch koken. Mensen maken meer gebruik van airco's."