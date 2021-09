Veteranendag afgelast vanwege corona: "Qua aantallen is dit niet uit te leggen"

Het traditiegetrouwe samenzijn was al van het voorjaar naar het najaar verplaatst en zou voor het eerst op het Marineterrein van Kazerne Kattenburg worden gehouden. Maar op 19 augustus stuurde Halsema een brief aan de veteranen dat het er dit jaar helaas weer niet in zat.

"Dat was even slikken en onverwachts", zegt Wil Janssen, die in Nieuw-Guinea diende en coördinator is van het Veteranencafé dat elke tweede en vierde maandag van de maand bij elkaar komt bij Daan&Daan aan het Kattenburgerplein.



Als troost kregen de ongeveer 1.400 veteranen in de stad een speciaal Amsterdam-speldje meegestuurd. Alle oud-militairen vinden het jammer dat hun dag niet doorgaat, sommigen hebben er ook geen begrip voor. 'Ik dacht what the...nou ja, ik mag niet schelden op tv', zegt Libanon-veteraan Erik Uytentaal.

'Niet uit te leggen'

Het steekt vooral omdat na de Grand Prix in Zandvoort en demonstraties als Unmute Us een evenement waar doorgaans zo'n 500 veteranen op afkomen volgens hem toch te organiseren moet zijn. Uytentaal: "Op uitnodiging in een open ruimte, waar verder helemaal niemand kan komen, tenzij je die uitnodiging bij je hebt. Dat is qua aantallen toch niet uit te leggen." En juist dit jaar is de dag urgenter dan ooit volgens de veteraan. "Afghanistan is een hot topic. Dat raakt heel veel Afghanistan-veteranen, ik ken er een paar die gaan daar echt stuk op. Dat is heel triest om te zien."