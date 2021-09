Kale en Kokkie zijn klaar met Blind: "Wat is er met die jongen aan de hand?"

Kokkie denkt dat Blind op de bank moet plaatsnemen als de hele selectie weer fit is. "Hij is op geen één positie meer de beste. Als je centraal kijkt, is Martínez gewoon beter dan Blind. Als je naar linksback kijkt, is Tagliafico beter dan Blind. Als je met een verdedigende middenvelder speelt, is Alvarez beter dan Blind."

'Lastig'

Ajax speelt komende woensdag om 21.00 uur tegen Sporting CP de eerste poulewedstrijd in de Champions League. Daarna wacht komende zaterdag om 20.00 uur de competitiewedstrijd tegen Cambuur. "Ook weer lastig", denkt Kokkie. "Die gaan gewoon voetballen tegen Ajax, die gaan geen muur opstellen. De kansen die PEC miste, schieten zij er wel in. Je zal wakker moeten zijn."