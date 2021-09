Klassen, Miracle Garden en The Hmm strijden om de titel 'Werk van het Jaar'

In aanloop naar de uitreiking van de Amsterdamprijs voor de Kunst op 11 oktober stelt AT5 de genomineerden aan je voor. Vandaag aandacht voor de projecten in de categorie 'Werk van het Jaar': de documentaireserie Klassen, het kunstproject Miracle Garden en het platform voor internetcultuur The Hmm.

Quote ''Als niemand wat harder voor je loopt dan hebben kansarme kinderen echt een achterstand. Maar sommige onderwijskrachten maken het verschil.'' ester gould - documentairemaker

Wie denkt dat Nederland een egalitaire samenleving is zou verplicht de documentaireserie Klassen moeten kijken. Documentairemakers Sarah Sylbing en Ester Gould nemen ons mee langs verschillende schoolklassen in Amsterdam Noord. Naar aanleiding van een rapport over de toenemende klassenongelijkheid in onze samenleving, zochten zij antwoord op de vraag of school nog het verschil kon maken. Ze kwamen tot de conclusie dat dat inderdaad zo is. ''Dat het nog kán'', nuanceert Sylbing. ''Wij hebben een aantal 'strijders', mensen werkzaam in het onderwijs, vaak leraren maar soms is het een directeur of een concierge of een wethouder, die zich echt inzetten om het verschil te maken'', vult Gould aan. ''En die lopen dan ook wat harder. Kijk, als niemand wat harder voor je loopt dan hebben kansarme kinderen echt een achterstand. Maar sommige onderwijskrachten maken het verschil.''

Ester Gould en Sarah Sylbing

Quote ''Het was een soort cadeautje voor de stad. Want het was geen reclameposter, alleen een bloem, maar dan een bloemwonder.'' Elspeth diederix - fotograaf

Cadeautje voor de stad Met het kunstproject Miracle Garden wijst fotograaf Elspeth Diederix ons op het belang van schoonheid in de openbare ruimte. Tijdens de lockdown kon de buurt in Diederix magische tuin in het Erasmuspark even op adem komen. Deze bloementuin vormde de basis voor fotoseries die door heel Amsterdam te zien waren. Deze Miracle Series werden op posters verspreid door de stad. ''Het was een soort cadeautje voor de stad'', zegt Diederix. ''Want het was geen reclameposter, alleen een bloem, maar dan een bloemwonder.'' Door de foto's heel subtiel te bewerken wordt je als kijker extra gewezen op het bijzondere van de natuur. ''Dus sommige van die bloemen gaven licht - de eerste poster was een sneeuwklokje dat licht gaf - of bloemen met een heel wonderlijk patroon wat eigenlijk niet kan.'' Door sommige dingen te accentueren laat Diederix ons er nog een keer naar kijken.

Elspeth Diederix

Quote ''Het is echt belangrijk dat we ons realiseren hoe groot de macht van die big tech platforms zijn'' Lilian Stolk - medeoprichter The hmm

Lilian Stolk en Margarita Osipian

Internetcultuur Door de coronacrisis schakelden we van fysieke vergaderingen massaal over naar programma's als Zoom en Microsoft Teams. The Hmm, platform voor internetcultuur, reflecteert op kritische wijze op onze hedendaagse internetcultuur. ''Het is echt belangrijk dat we ons realiseren hoe groot de macht van die big tech platforms is en dat we elke keer als we Facebook bezoeken weer data inleveren'', waarschuwt mede-oprichter van The Hmm Lilian Stolk. ''Zeker nu alles naar die platforms verschoven is.'' Ter vergelijking: Pre- corona kon je nog gewoon een culturele instelling bezoeken zonder persoonlijke informatie af te geven. En daarom hebben de mensen achter The Hmm een eigen platform gebouwd. ''Dat vinden we belangrijk, dat mensen geen andere dingen kwijt zijn wanneer ze ons event bezoeken.'' Bekendmaking winnaars Wie van deze talenten de Amsterdamprijs, waaronder een bedrag van 35.000 euro, mee naar huis mag nemen, wordt 11 oktober bekend gemaakt. De uitreiking zal ook te zien zijn op AT5.