Gasleiding Koninginneweg wordt vervangen: "Leiding is uit de jaren '50 en moet eruit"

De gehele gasleiding in de Koninginneweg, tussen de Amstelveenseweg en de aansluiting op de Willemsparkweg, wordt vervangen. En ook de leiding onder het kruispunt Emmalaan – Valeriusstraat wordt vervangen. Het AT5-programma Het Verkeer is aanwezig bij de werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn in volle gang als we aankomen op de Koninginneweg. En die werkzaamheden waren hoognodig volgens uitvoerder Ed Hooischuur.“We zijn de gasleidingen aan het vernieuwen. Het is een hele oude leiding uit de jaren vijftig die eruit moet”, aldus de uitvoerder. De gietijzeren gasleiding wordt nu vervangen voor een PE kunstofleiding.

Hooischuur is zich bewust van de hinder die het project met zich meebrengt. “De uitdaging is al het woon- en werkverkeer eromheen", vertelt hij. "Het is heel erg druk, maar dat maakt het wel mooi uitdagend werk.”

Omwonenden vinden het werk niet altijd even prettig, maar zijn wel bewust van de noodzaak. “Als weggebruiker vind ik al dat lawaai in de stad vervelend. Maar ik snap wel dat dit moet gebeuren, want de gasleidingen moeten gewoon vervangen worden”, vertelt een buurtbewoonster. Een ander merkt dan weer niks van de hinder: "Ik heb er weinig last van, alles is gewoon bereikbaar", zegt een man.