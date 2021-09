Verdachte doodsteken moeder met kinderwagen gaf les op basisschool in Zuidoost

De 34-jarige Clarinda werd vorige week woensdag in Den Bosch doodgestoken, toen zij met een kinderwagen met daarin hun 1-jarige kind over straat liep. De politie hield na het incident Van den D. uit Nieuwegein aan, hij is de vader van het kind. Het kind raakte niet gewond.

De man was sinds drie weken in loondienst op de basisschool in Reigersbos. Volgens de school heeft de leraar vier dagen voor de klas gestaan, verspreid over drie weken. Op de website van de school stond tot vorige week bij zijn naam 'Directie ondersteuning'.

Het nieuws is in de bovenbouw met de kinderen besproken en ouders zijn per e-mail ingelicht. "We willen als school en bestuur klaarstaan om de impact te delen", aldus een woordvoerder van de school.

Verbijstering

Onder ouders heerst volgens de school verontwaardiging en verbijstering. De school benadrukt dat alle procedures juist zijn gevolgd bij het in dienst nemen van de man, hij zou hebben beschikt over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en er zou ook een referentiecheck zijn uitgevoerd.

Naar verluidt zou de man zijn ex-vriendin al vaker hebben mishandeld, de school zegt daar niet van op de hoogte te zijn geweest. Ook bij basisschool De Beurthonk in het Utrechtse Odijk heeft Van den D. korte tijd lesgegeven. Volgens verschillende media vertrok hij daar kort na zijn aanstelling.