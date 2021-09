'Niet hele klas naar huis bij besmetting en clubs open tot middernacht'

Als een leerling besmet is met het coronavirus, hoeft niet meer de hele schoolklas naar huis. Dat heeft het demissionaire kabinet vandaag besloten, melden bronnen aan RTL Nieuws . Het kabinet volgt daarmee het advies op dat het Outbreak Managament Team (OMT) vorige week gaf. Alleen de leerlingen die in nauw contact met de besmette leerlingen zijn geweest, moeten thuisblijven.

Sinds de tweede lockdown moeten basisschoolleerlingen in quarantaine als één van hun klasgenoten besmet is met corona.

Bij verschillende onderwijsinstellingen in de stad heerste al vanaf het begin van het jaar onvrede over het beleid. Op basisschool Samenspel in Zuidoost bijvoorbeeld, daar zat na twee weken les op school alweer een deel van de leerlingen thuis.

Dansen tot middernacht

Ook is er nieuws uitgelekt over discotheken en nachtclubs. De NOS meldt dat die vanaf 25 september hun deuren tot middernacht mogen openen.

Bezoekers moeten een coronapas laten zien bij binnenkomst. Voor nachtclubs en discotheken gelden dezelfde regels als voor de horeca. Om middernacht moet de deuren dus weer sluiten.

Buitenfestivals mogen op volledige grootte door. Als het om meerdaagse festivals gaat, moet er regelmatig worden getest. Gisteren werd al bekend dat evenementen binnen zonder vaste zitplaatsen vanaf 25 september zijn toegestaan als 75 procent van de zaalcapaciteit wordt gebruikt.

Persconferentie

Vanavond geven demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge een persconferentie met meer uitleg over de nieuwe versoepelingen.