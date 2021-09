Werkzaamheden Zeeburgerdijk: "Fietsers gaan dwars door het verkeer"

Op de Zeeburgerdijk wordt een groot aantal woningen gerenoveerd. De werkzaamheden hebben gevolgen voor fietsers, zij moeten omfietsen via het Zeeburgerpad. Maar daar houdt niet iedereen zich aan wordt duidelijk als we in het AT5-programma Het Verkeer een kijkje komen nemen.

Aan het lawaai te horen wordt er hard gewerkt op de Zeeburgerdijk. Bouwvakkers lopen in en uit de woningen en op straat is een tijdelijk bouwterrein ingericht. ''De woningen waren toe aan een opknapbeurt omdat de isolatie niet meer voldeed. De fundering was nog wel goed maar pakken we ook direct aan'', legt werkvoorbereider Sjoerd Arkenbout uit. ''Dit alles doen we om ervoor te zorgen dat de woningen de komende vijftig tot honderd jaar weer bewoonbaar zijn.'' Om ervoor te zorgen dat woningen klaar zijn voor de toekomst, worden ze flink aangepakt. ''We beginnen door eerst alles uit de woningen te strippen. De begane grond vloer halen we eruit en we doen afgravingen om de fundering te vernieuwen. Vervolgens werken we vanaf daar naar boven toe en leggen extra isolatie aan, nieuwe keukens, nieuwe wanden...'', aldus Arkenbout. Een van de bouwvakkers die we spreken heeft duidelijk plezier in zijn werk. Al vijf jaar gaat hij samen met collega's de stad door om woningen te renoveren. ''Niks is mooier dan deze stad weer mooi op te bouwen'', vertelt hij met een glimlach.

Ondanks dat de huizen aan een opknapbeurt toe waren, heeft niet iedere voorbijganger hier begrip voor: "Ik vind het heel irritant dat ik moet omfietsen, ik heb haast", vertelt één van hen. ''Het is vijftig meter extra fietsen, ik heb nog veel te doen vandaag'', voegt een jongeman hier aan toe. Arkenbout ziet die frustratie terug op straat. ''Sommige fietsers pakken de omleiding keurig netjes. Maar we hebben er ook een paar die ervoor kiezen om hier langs de hekken en door het verkeer heen te fietsen. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties,vooral voor de fietsers zelf.'' Arkenbout roept dan ook op om je echt te houden aan de omleidingsroute via het Zeeburgerpad. ''Het is maar een klein stukje omfietsen en het is echt voor je eigen veiligheid.''

De Zeeburgerdijk, gezien in oostelijke richting (ets 1723) - Beeldbank Stadsarchief Amsterdam

Geschiedenis van de Zeeburgerdijk In het programma Het Verkeer duiken we natuurlijk ook altijd even in de geschiedenis van de plek waar we zijn. De Zeeburgerdijk dateert vermoedelijk uit de dertiende eeuw en is een deel van de oude dijk langs de Zuiderzee. Van de zeventiende eeuw tot en met de negentiende eeuw was het een geliefde wandelplek voor Amsterdammers. Populair was ook herberg 'T Vosje met een grote speeltuin voor kinderen. Het gebied langs de dijk raakte bebouwd vanaf het einde van de negentiende eeuw, toen de aanleg van de Dapperbuurt, het Oostelijk Havengebied en de Indische Buurt begon,

Voet-/fietspad Zeeburgerdijk afgesloten tot september 2022 Fietsers en voetgangers hebben het komende jaar te maken met een korte omleiding op de Zeeburgerdijk. Voetgangers moeten oversteken naar de overkant van de weg en fietsers worden omgeleid via het Zeeburgerpad. De werkzaamheden zijn klaar in september 2022.