Ajax trapt Europese campagne af zonder Klaassen, maar met steun 1200 uitsupporters

De eerste Champions League wedstrijd van Ajax van dit seizoen start vanavond in Portugal. In de uitwedstrijd is de Portugese kampioen, Sporting Lissabon, de tegenstander.

In aanloop naar het eerste duel in de groepsfase van de Champions League werd duidelijk dat Davy Klaassen achter zou blijven in Amsterdam. Hij keerde met liesklachten terug van de interlandperiode en mistte afgelopen zaterdag ook de wedstrijd tegen PEC Zwolle. In die wedstrijd werd Klaassen vervangen op het middenveld door Steven Berghuis. In de persconferentie in aanloop naar dit duel zei Ten Hag: "Ik verwacht een overtal op het middenveld en als wij hem vrij kunnen spelen dan weet hij vaak wat goeds met die bal te doen."

Voor het eerst sinds de coronapandemie is het weer mogelijk om als Ajaxsupporter de club achterna te reizen. De coronamaatregelen in Portugal staan het toe dat het stadion voor de helft gevuld zal zijn. Het uitvak in Estadio José Alvalade is uitverkocht en dus zullen de spelers op het veld gesteund worden door 1200 meegereisde supporters.