Verdachte betaalt met bankpas gestolen uit auto

Op dinsdagochtend 16 maart rond 06.00 uur parkeert de eigenaar van de bankpas zijn auto op de Kattenslootbrug om de hoek van de Nassaukade. "Als hij rond 09.30 uur bij zijn auto aankomt, ziet hij dat het raam van zijn rechterportier kapotgeslagen is. Uit zijn auto zijn meerdere goederen gestolen waaronder zijn portemonnee met zijn bankpassen. Hij laat alles blokkeren, maar het kwaad is dan al geschied", zegt Anneke de Vries van de politie Amsterdam.

Of de man op de beelden ook verantwoordelijk is voor de inbraak in de auto van het slachtoffer is niet duidelijk. Hij wordt in ieder geval verdacht van het betalen met een gestolen bankpas. Op de beelden is te zien hoe hij aankopen doet bij een supermarkt aan de Westerstraat. "Behalve de forse schade aan zijn auto is het slachtoffer meerdere waardevolle spullen kwijt en er is geld opgenomen met zijn bankpassen, een bijzonder vervelende ervaring hem", besluit De Vries.