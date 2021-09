Medewerker afhaalrestaurant gooit met stoel tijdens overval

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die begin juni probeert om een afhaalrestaurant aan de Roelof Hartstraat te overvallen. De verdachte heeft een taser bij zich en wil geld uit de kassa, maar daar wil het aanwezige personeel niet aan meewerken. Door een stoel naar de overvaller te gooien jagen ze hem de winkel uit.

Met een stroomstootwapen in de aanslag komt de verdachte op 6 juni rond 18.30 uur de zaak binnenlopen. "In de zaak zijn drie medewerkers druk bezig met de bestellingen van die avond. In het Engels zegt de verdachte dat hij geld wil zien. Een van de medewerkers loop geschrokken naar achteren, op dat moment doet de verdachte de toegangsdeur van de winkel dicht en draait deze op slot", zegt Anneke de Vries van de politie Amsterdam.