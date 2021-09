Studenten van Codam Coding College op het Marineterrein worden zonder QR-code geweigerd

Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn ongeacht of je gevaccineerd bent. Toch kregen studenten van het Codam Coding College op het Marineterrein een mail van de school dat ongevaccineerden vanaf 20 september niet meer welkom zijn. Het besluit werd teruggedraaid, maar studenten moeten nu wel met een QR-code naar binnen. Mag een school dit verplichten?

Mark* studeert sinds 2019 op het Codam Coding College om software-engineer te worden. Eind augustus ontving hij een e-mail van de school dat ongevaccineerden niet meer welkom zijn. ''Als je niet gevaccineerd wil worden, is Codam geen optie meer voor je, tot je gevaccineerd wordt'', schrijft de directie van het Codam College.

Er werd een klachtenbrief, die werd ondertekend door 34 studenten, naar de school gestuurd. De directie trok het besluit in, maar kwam met een ander idee. ''Leerlingen moeten een QR-code kunnen tonen om het gebouw binnen te komen'', vertelt directeur David Giron.

Dat betekent voor Mark dat hij zich ongeveer drie keer per week moet laten testen. Iets wat hij absoluut niet ziet zitten. ''Ik overweeg om met mijn studie te stoppen.''

Maar mag een school dit doen?

Op de website van de Rijksoverheid staat geschreven: ''U hoeft ook geen bewijs van een negatieve test te laten zien om toegang te krijgen tot de onderwijsinstelling.'' Toch doet het Codam College dit dus wel.

Leonard Besselink, hoogleraar Rechten aan de UvA, neemt de zaak voor ons onder de loep. ''Scholen, die wettelijk beschermd onderwijs geven, die mogen dat alleen maar vergen als de minister daartoe besloten heeft.''

Maar het Codam College is een particuliere school en dat maakt volgens de directeur het verschil. ''Voor een particuliere opleiding, die niet erkend wordt door de overheid, is het helaas niet helder, welke regels we moeten volgen.''

Om de gezondheid van studenten te waarborgen, heeft de school deze beslissing genomen. Volgens Besselink moet z'n besluit proportioneel zijn. Hij denkt dat de school dit mag doen, maar volgens Mark is dit discriminatie. Hij overweegt een advocaat in de arm te nemen.

* Mark is een gefingeerde naam omdat de student anoniem wil blijven. Zijn echte naam is bij de redactie bekend.