Appartementen Uilenstede ontruimd door brand op balkon

Twee bewoners van de flat moesten per ambulance naar het ziekenhuis, een ander werd ter plaatse behandeld voor het inademen van rook. Om 02.00 uur kwam de brandweer in actie, een uur later was het incident weer voorbij.

Brandveiligheid

Het is niet de eerste keer dit jaar dat er brand uitbreekt in de flat, op 6 februari moest het studentencomplex worden ontruimd vanwege een keukenbrand. Een paar maanden later, op 26 juni, was het weer raak, deze keer door een brand in een bankstel.

Na de brand in februari kwam studentenhuisvester DUWO met een onafhankelijk onderzoek waaruit bleek dat de woningen niet allemaal brandveilig zijn. De toegangsdeuren in een van de woontorens zouden 20 minuten brandwerend zijn, terwijl hiervoor een minimale eis geldt van 30 minuten.

Ook zou niet elke woning een rookmelder hebben. DUWO liet weten dat studenten voor het nieuwe studiejaar allemaal rookmelders in hun kamers konden verwachten.