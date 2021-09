Groen licht voor museum in oude rechtbank op de Zuidas

De gemeente koopt het oude rechtbankgebouw voor 26 miljoen euro en verhuurt het aan de stichting Hartwig Art Foundation van filantroop Rob Daferes en Beatrix Ruf, voormalig directeur van het Stedelijk Museum. Het museum zal zelf alle investeringen doen om het gebouw klaar te maken.

Het museum gaat exposities tentoonstellen van jonge, veelbelovende kunstenaars. Naast tentoonstellingsruimtes moeten er ook ateliers, verblijfsruimtes voor kunstenaars, workshops en horeca in het gebouw komen.

Ontevreden raadsleden

De plannen voor het museum moesten eerst worden goedgekeurd door de raad, en dat ging niet zonder slag of stoot. Verschillende raadsleden vroegen zich af waarom ze niet eerder betrokken waren bij de plannen. Daarnaast was er nog veel onduidelijkheid over de financiële afspraken die gemaakt zijn tussen de gemeente en de Hartwig Art Foundation.

Ook coalitiepartij GroenLinks was in eerste instantie kritisch, maar nadat alle vragen die de partij had waren beantwoord, stemden zij, net als de rest van de coalitie (D66, PvdA en SP) en de VVD, in met de plannen. Dit zorgde voor een ruime meerderheid.