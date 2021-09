Stad NL V Jaro (20) is een van de beste inlineskaters ter wereld: "Vroeger was ik ziek van de spanning"

De in Zuid geboren en getogen Jaro Frijn (20) begon op vijfjarige leeftijd al met inlineskaten. En dat doet hij in het geheel niet onverdienstelijk. Jaro is inmiddels een van de beste skaters op aarde. Najim el Yarchouhi van Wij Zijn Amsterdam maakt portretten over jonge Amsterdamse sporttalenten en vandaag gaat hij een skatelesje van Jaro.

Jaro Frijn als zevenjarig talent

Vijftien jaar geleden zag een kleine Jaro inlineskaters trucjes doen op de baan op het Olympiaplein en hij dacht: dat wil ik ook. De jongen uit Zuid bleek al snel een toptalent. Inmiddels staat Jaro vierde op de wereldranglijst. Toch gaat het leven van een inlineskater niet alleen maar over rozen. "Ik houd er zelf wel van om een beetje de risico's op te zoeken, vandaar ook dit gips", wijst Jaro op de braces om zijn handen. "Ik heb een breukje in mijn pols, mijn enkels zijn zwak en ik heb een snee in mijn kin gehad."

"Naast de wedstrijd is het een grote familie, maar als we op de baan staan is iedereen scherp, is bij iedereen de focus en dan gaan we ervoor", vertelt Jaro. Voor zijn wedstrijden reist hij vaak de hele wereld over. Zo is hij onder meer al in China en Japan geweest om te skaten. "Het heeft natuurlijk wel wat jaren gekost om te leren presteren onder druk. Vroeger werd ik er best wel ziek en misselijk van om te presteren onder druk. Maar naarmate je langer wedstrijden skatet leer je ermee omgaan."

Jaro komt nu dus al in alle uithoeken van de wereld, maar zijn dromen reiken verder. "Wat mij zelf heel tof lijkt, is als het skaten ooit een Olympische sport wordt, net als skateboarden en BMX'en nu Olympisch is. Dat lijkt mij een logische volgende stap voor de sport."

