Amsterdam krijgt een Suriname Museum: "Een langgekoesterde droom in vervulling"

Amsterdam krijgt een Suriname Museum. Een permanente tentoonstelling over de Surinaamse geschiedenis en cultuur, en over de ingewikkelde relatie tussen Suriname en Nederland. "Vanaf het moment dat de eerste Nederlander voet op Surinaamse bodem zette, tot het moment dat de eerste Surinamer in Nederland aankwam," zegt een van de Initiatiefnemers, Vincent Soekra.

Soekra en Gerards zijn organisatoren van festivals als Kwaku, Keti Koti en Reggae Lake, en werken allebei voor de Vereniging Ons Suriname. De vereniging bezit een ruim pand aan de Zeeburgerdijk in Oost. En ín dat pand worden de komende jaren meerdere verdiepingen vrijgemaakt voor het Suriname Museum. Volgens Soekra moet het museum in 2023 de deuren openen. "Op dit tijdstip in 2023 lopen mensen hier tussen prachtige artefacten die de Surinaams-Nederlandse geschiedenis, cultuur en kunst verbeelden."

Soekra droomt al tientallen jaren van een Suriname Museum in Amsterdam, en "eindelijk komt die langgekoesterde droom in vervulling. Er zijn inmiddels derde, vierde, vijfde, en misschien wel meer generaties Surinamers die hier in Nederland wonen, en waarschijnlijk ook nooit meer weggaan. Maar zich wel afvragen hoe het zit in het moederland. Dat kunnen ze dan gewoon hier in het museum kunnen opsnuiven."

Plannen voor het Suriname Museum waren er dus al langer, maar het kwam er gewoon nooit van. Afgelopen jaar raakte alles opeens in een stroomversnelling. Zowel Soekra als Gerards hadden opeens de handen vrij omdat er vanwege corona geen festival te organiseren was. "Het was natuurlijk aardig stil het afgelopen jaar. Dus we hadden tijd over om dit plan vorm te geven en uit te werken. "

De initiatiefnemers hopen dat het nieuwe museum zo'n 50-duizend bezoekers per jaar zal trekken. Dat moet te doen zijn, zegt Gerards. "Ik heb meegewerkt aan de marketing van de grote tentoonstelling over Suriname in de Nieuwe Kerk. Dat was een gigantisch succes, met 183.000 bezoekers in vijf maanden. Dat geeft aan dat er grote belangstelling is voor het onderwerp 'Suriname'."

Met alles erop en eraan zal het realiseren van het museum zo'n drie miljoen euro gaan kosten denkt Gerards. "Dat hebben we het over het ideale plaatje. Met een lift in het gebouw, kelders die gegraven moeten worden, een uitbouw in de tuin. Dat gaat voor 2023 nog niet lukken. Maar dat is wel ons einddoel. Stapje voor stapje willen we daar naartoe groeien."

2023 is jubileumjaar

In het jaar dat het Suriname Museum de deuren opent, is het precies 150 jaar geleden dat de slavernij in de Nederlandse koloniën werd afgeschaft. "2023 wordt een groot herdenkingsjaar, en wij zien dat als een jaar waarin er iets groots moet komen voor de gemeenschap," zegt Gerards.

Soekra kan niet wachten tot het zover is. "We zijn heel trots op het gebouw, het is een gemeentelijk monument. We doen ons best om het goed intact te houden. En om het klaar te stomen voor 2023, zodat we een prachtig, voor publiek toegankelijk gebouw hebben."