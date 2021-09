Wens: ook OV-bus over nieuwe fietsbruggen over IJ, al is dat honderden miljoenen euro's duurder

Om straks ook een bus over de geplande twee fietsbruggen over het IJ te laten rijden moet de gemeente honderden miljoenen euro's extra vrijmaken. Bewoners en belanghebbenden mogen vanaf komende week hun mening geven over de plannen.

Dat schrijft wethouder Marieke van Doorninck in een brief aan de raad.

De gemeente wil graag twee bruggen én een voetgangerspassage onder het Centraal Station laten aanleggen om de mobiliteit binnen de stad te verbeteren. De plannen moeten zorgen voor kortere reistijden, maar ook voor een afname van de drukte op de veerboten.

Om die wens te realiseren - en dat is dan inclusief ov-bussen over de fietsbruggen - moet de gemeente echter diep in de buidel tasten. De aanleg van de Oostbrug, van het Azartplein naar de Johan van Hasseltweg, kost tussen de 325 en 515 miljoen euro. Zonder ov-bussen zou dat tussen de 195 en 260 miljoen euro zijn. De Westbrug, tussen de Haparandadam naar het NDSM-terrein kost tussen de 345 en 545 miljoen euro. Dat zou tussen de 215 en 285 miljoen euro zijn geweest zonder de ov-bussen.

Extra kosten

En dan zijn we er nog niet, want volgens Van Doorninck komen er nog kosten bij. "Noodzakelijke aanpassingen van gebiedsontwikkeling in het Hamerkwartier en de NDSM-werf alsmede benodigde aansluitingen op het fiets- en ov-netwerk bijvoorbeeld in het Oostelijk Havengebied moeten in het vervolg worden uitgewerkt."

De inspraakperiode start maandag en duurt dat eind oktober.