Ontwikkeling van Nieuw-West: ''Verandering is goed, maar luister wel naar de bewoners''

In Nieuw-West wordt door woningcorporaties en de gemeente hard gewerkt aan de verbetering van het stadsdeel. Dat betekent ook dat sommige Amsterdammers hun woning moeten verlaten, omdat deze wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.

Een groot deel van de plannen om het stadsdeel te verbeteren, dateren van begin deze eeuw. Door de gevolgen van de bankencrisis in 2008 kwamen veel projecten plotseling stil te liggen. Volgens journalist Fred van der Molen heeft dat voor grote teleurstelling gezorgd bij de bewoners: ''Mensen zagen al uit naar een nieuwe woning en hadden al gehoord dat hun woning zou worden gesloopt.'' Nu veel projecten weer op gang zijn, zegt hij: ''Wat er ook gebeurt, zorg dat het nu wél doorgaat.''

Eén van de Amsterdammers die onlangs haar woning aan de Hemsterhuisstraat moest verlaten is Majda Boukhari Raouia. Eind dit jaar gaat haar oude woning tegen de vlakte. Ze heeft er vrede mee dat ze plaats moet maken, maar is wel kritisch. "Er mogen straks maar tien oorspronkelijke huishoudens terugkeren naar de wijk. Dat is ontzettend weinig.''

Boukhari Raouia is voorstander van de ontwikkeling van de buurt, maar vindt dat er gezien de impact wel meer rekening mag worden gehouden met de bewoners. 'Er zijn heel veel mensen die daar tot op de dag van vandaag heel verdrietig over zijn.''