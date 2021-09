Evenementen op terrassen blijven verboden: "Alles tegelijk versoepelen te risicovol"

De gemeente is nog steeds niet van plan om evenementen op terrassen toe te staan. Dat blijkt uit antwoorden van het stadsbestuur op vragen van de VVD en D66.

Meerdere ondernemers lieten een paar weken geleden weten dat ze wel evenementen voor maximaal 750 bezoekers mochten organiseren, maar dat die evenementen niet op hun eigen terras mochten plaatsvinden. In een aantal andere gemeentes kan dat wel. De VVD en D66 vroegen daarna om opheldering

Vermaak

In de antwoorden op die vragen verwijst het stadsbestuur, net als in de eerdere reactie, naar de regels van het Rijk. "Niet alleen is vermaak op geen enkele vorm toegestaan en mag het geluid zowel op een terras als binnen niet meer dan 60 decibel bedragen (ter vergelijking, bij een gesprek tussen twee personen op een terras wordt vaak al 50 decibel geproduceerd), ook mogen eet- en drinkgelegenheden geen gebruik maken van Testen voor toegang en zijn en blijven gebonden aan de 1,5 meter regel."

Het stadsbestuur zegt te begrijpen dat het voor ondernemers wrang kan zijn dat sommige activiteiten wel in een park kunnen, maar niet op hun terras. "Maar het college heeft er ook begrip voor dat de coronamaatregelen er op gericht zijn de pandemie te beheersen en daarom maatregelen voor verschillende branches verschillend uit kunnen pakken. Alles tegelijk versoepelen brengt – zoals gebleken is – te veel risico’s met zich mee."

Geen mening

Veertien ondernemers hebben sinds 14 augustus een aanvraag gedaan voor een evenement op een terras, maar al die aanvragen zijn afgewezen. Over de beslissing van andere gemeentes om ondanks de landelijke regels wel evenementen op terrassen toe te staan heeft het stadsbestuur "geen mening". Wel zouden de meeste gemeentes dezelfde lijn als Amsterdam volgen.

Verder zegt het stadsbestuur sinds half augustus telkens te hebben gezegd dat evenementen op terrassen niet mogen. "Wat dat betreft is de gemeente steeds duidelijk geweest en zal op diezelfde lijn voort gaan, totdat de maatregelen worden aangepast."