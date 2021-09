VVD wil een wethouder Veiligheid naast Halsema: "Wij geloven in een groter team"

"We hebben gewoon een probleem in Amsterdam. De burgemeester doet absoluut wat zij kan, maar wij denken dat daar meer focus op zou kunnen liggen. Het is niet de bedoeling dat het werk van de burgemeester wordt overgenomen, wij geloven in een groter team", aldus Martens. Volgens Martens is het slecht gesteld met de veiligheid op dit moment, daarmee verwijzend naar recent geweld tegen LHBTI'ers . "De VVD zegt: op dit moment kan niet iedereen veilig en vrij zichzelf zijn, daar moeten we wat aan gaan doen. In Rotterdam werkt het heel goed, daar zit een wethouder voor handhaving, die focust zich op meer camerabewaking, meer preventief fouilleren."

Maar laat dat nou bij wet precies de bevoegdheden zijn waar de burgemeester over gaat. Zij is ook degene die samen met politie en justitie de driehoek vormt. "Je hebt een groot verschil tussen eindverantwoordelijk en zorgen dat er meer wordt gedaan", reageert Martens op de vraag of deze nieuwe post niet een beetje voor de bühne is. "Dat er meer onderzoek wordt gedaan, dat er met meer mensen wordt gesproken, dat er meer de buurten wordt ingegaan. Onze burgemeester is verantwoordelijk voor een hele grote stad en ik kan me voorstellen dat ze er alleen maar blij mee is dat er meer mensen gaan werken met haar aan die veiligheid."



Naast de nieuwe wethouder willen de liberalen ook dat er een 'Veiligheidsbrigade' komt. Deze brigade moet langs scholen en instellingen gaan om de duidelijk te maken wat de norm van vrijheid betekent door voorlichting te geven over de Tweede Wereldoorlog, de gelijkheid van man en vrouw en gelijkwaardigheid van LHBTIQ+’ers.



In Park Politiek wordt Martens verder aan de tand gevoeld over wat de VVD wil met de woningmarkt, Schiphol en een duurzame stad.



