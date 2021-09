Stille tocht in Zuidoost tegen zinloos geweld: "Genoeg is genoeg"

Een stille toch vanmiddag in Zuidoost tegen zinloos geweld. Directe aanleiding is de dood van de 35-jarige oud-voetballer Jergé Hoefdraad, die begin vorige maand werd doodgeschoten nadat hij een ruzie probeerde te sussen.

De mars wordt gelopen onder de noemer Waka#SayTheirNames. Waka is Surinaams voor lopen, of marcheren. Onder de ongeveer honderd deelnemers veel nabestaanden van geweldslachtoffers. Ook burgemeester Femke Halsema loopt mee.

"Je ziet ontzettend veel pijn," zegt een vader van twee jonge kinderen. "Niet alleen bij de directe nabestaanden, maar ook bij iedereen daaromheen. Je hoopt dat het geweld een vicieuze cirkel is die je ooit een keer kunt doorbreken."

Een vrouw die meeloopt heeft zelf een zoon die slachtoffer is geworden van zinloos geweld. Met de jongen is het gelukkig goed afgelopen, maar de daders zijn nooit gepakt. Het geweldsincident vond jaren geleden plaats, maar volgens de moeder is er sindsdien maar weinig veranderd. "We moeten er steeds tegen blijven protesteren. Genoeg is genoeg."

"Ik denk dat je altijd een signaal moet blijven geven", zegt een andere deelnemer. "En of het iets uithaalt... dat zullen we zien. Ik weet het niet."