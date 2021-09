Legendarische banketbakker Cees Holtkamp gelauwerd met ereprijs Mes van Johannes

Allemaal bakker

Mensen komen uit de hele wereld om een kroket proeven. "Ik zag mensen met gidsen waar alleen de naam Holtkamp zichtbaar is en de rest is Hebreeuws, Japans of Russisch." De familie Holtkamp is een bakkersgeslacht met twaalf kinderen van wie er acht met culinaire ambities. "Ze werden allemaal bakker. Twee haakten af want ze hadden geen zin om vroeg op te staan," aldus de oudste zoon Cees.