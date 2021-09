In De Balie herkende jihadist veroordeeld tot ruim vijftien jaar celstraf

Aziz A., de Syriër die in 2017 werd herkend in debatcentrum De Balie, is vandaag veroordeeld tot vijftien jaar en negen maanden celstraf vanwege deelname aan een terroristische organisatie.

De 33-jarige Syriër vocht voor Jabhat al-Nusra, een jihadistische terreurorganisatie die vecht tegen het Syrische regime van president Assad. A. is veroordeeld door de rechtbank in Rotterdam. Die hield er rekening mee dat hij in Syrië in 2005 vast heeft gezeten en daar "gruwelijke martelpraktijken" heeft moeten doorstaan.

Top van de organisatie

In het vonnis schrijft de rechtbank dat Jabhat al-Nusra in ruime mate gewelddadig en destabiliserend gedrag vertoonde. "A. was daarvoor meer dan een gewone strijder, intellectueel en feitelijk ten volle verantwoordelijk in zijn bijzondere leidinggevende rol dichtbij de kopstukken en daarmee de top van de organisatie."

A. werd in 2017 in De Balie herkend door leden van de Syrische actiegroep Raqqa is Being Slaughtered Silently. Een lid van de groep probeerde nog met hem op de foto te gaan, maar toen ging hij er op de fiets vandoor.

Broer

De broer van A. was ook lid van Jabhat al-Nusra en kreeg vandaag elf jaar en negen maanden gevangenisstraf opgelegd.