Honderden bezoekers bij Holocaust Namenmonument

Honderden mensen kwamen naar het Namenmonument aan de Weesperstraat, dat sinds vandaag open is gesteld voor bezoekers. Het gedenkteken bestaat uit ruim 102 duizend namen van Joodse slachtoffers, Roma en Sinti die in de Tweede wereldoorlog door de nazi's werden vermoord. Er was veel emotie onder de nabestaanden die de stenen van hun familieleden vonden. Maar ook scholieren en andere geïnteresseerden waren onder de indruk.

Al in de ochtend zochten er veel nabestaanden naar de stenen met daarop de namen van hun familieleden. Een bezoekster wijst de namen aan van haar ouders: Nathan Mullem en Hanna Mullem-Coronel. Ze werden maar 32 en 31 jaar oud. Slechts anderhalf was hun dochter, toen ze naar een onderduikadres werd gebracht. Nu ziet ze de namen van haar ouders, grootvader en andere familieleden terug. "Het is ontroerend. Dat er nu een steen is, een bepaalde herinnering is die altijd blijft."

Even verderop zoekt een dame naar de naam Veffer. Ook zij is op zoek naar een familielid en wil daar graag naar Joods gebruik, een steentje neerleggen. Haar naaste familie heeft ze al gevonden. "Aandacht heten ze, het is daar helemaal vooraan", vertelt ze. "Maar ik ga er niet meer heen. Te heftig ja. Ik heb er steentjes neergelegd en foto's genomen." Dat ze nu eindelijk de namen van haar familie heeft gezien verzacht de pijn niet. "Ik heb het er altijd al moeilijk mee gehad. Dan hadden die mensen nog geleefd. Dan had ik nog familie gehad." Hoeveelheid namen Ook een hele klas van het Hermann Wesselink College uit Amstelveen brengt vandaag al een bezoek aan de school. "Bijzonder dat dit is gemaakt voor mensen die nooit een graf kregen", vindt scholier Nikolay Ryabov. Zijn klasgenoot Arthur Vuik is ook onder de indruk: "Vooral hoeveel namen er staan." Ze hebben zeker iets van het bezoek geleerd, zeggen ze. "Namelijk wat je NIET moet doen als je macht hebt." Het Holocaust Namenmonument is elke dag te bezoeken van 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds.