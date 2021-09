Terrasganger moet coronapas laten zien om naar wc te mogen

Wie vanaf 25 september op een terras zit en naar het toilet moet, zal dan een QR-code moeten laten zien om te bewijzen dat hij of zij gevaccineerd, getest of van corona hersteld is.

Dat heeft minister Hugo de Jonge laten weten. De coronapas zou in eerste instantie voor de hele horeca gelden, maar er werd op verzoek van een meerderheid een uitzondering gemaakt voor het terras. Nu blijkt dat er dan dus geen uitzondering gemaakt wordt als een terrasganger dan even naar binnen gaat voor bijvoorbeeld een toiletbezoek.

De Jonge zegt in een interview met het AD dat een dixie in de buitenlucht wel een alternatief kan zijn voor mensen die geen coronapas hebben of willen laten zien. "Maar anders is inderdaad de consequentie dat als je naar binnen gaat je hem alsnog moet laten zien. Dat hoort er nu eenmaal bij."

Ondernemers moeten straks controleren of bezoekers een coronapas hebben. Handhavers zullen dan weer controleren of ondernemers dat doen. Hoe streng dat zal gebeuren is nog de vraag. Burgemeester Halsema zei dat er alleen op excessen gehandhaafd wordt. Slechts een op de tien bezoekers controleren op het hebben van een coronapas vindt ze geen exces.