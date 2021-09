Lichaam gevonden op braakliggend terrein in Noord

Op een braakliggend terrein aan de Distelweg in Noord is aan het begin van de avond een lichaam gevonden. De politie doet onderzoek.

Lichaam gevonden in Noord Inter Visual Studio / Vivian Tusveld

Rond 17.30 uur werden er meerdere ambulances, brandweerwagens en politieauto's gealarmeerd voor een reanimatie. Het slachtoffer bleek echter al te zijn overleden.

Volgens een woordvoerder van de politie is er sprake van verdachte omstandigheden. "De recherche is ter plaatse om te onderzoeken wat er heeft plaatsgevonden."

Het terrein is door de politie met lint afgezet. Het terrein was voor de vondst van het lichaam al met hekken afgesloten. Op een bord staat dat de grond verontreinigd is.