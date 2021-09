Vrouw (62) verdacht van regelen werkplekken voor transgender-prostituees

Een Amsterdamse vrouw is door de politie opgepakt omdat ze actief zou zijn binnen een netwerk dat het voor Latijns-Amerikaanse prostituees, onder wie veel transgenders, mogelijk maakt om illegaal als sekswerker actief te zijn.

Bij de vrouw is een telefoon gevonden met 1600 contacten van prostituees en van mensen die zorgen dat ze onderdak en een werkplek hebben. Zelf zou ze dat ook gedaan hebben. De rechter-commissaris in Zwolle heeft vrijdag besloten dat ze twee weken langer vast blijft zitten.

Volgens het Openbaar Ministerie verkeerden de sekswerkers zich meestal in een kwetsbare en afhankelijke positie. "Zij zijn de Nederlandse en vaak ook de Engelse taal niet machtig. Zij zijn over het algemeen 7 dagen in de week 24 uur beschikbaar voor vaak risicovolle seks. Ze werken niet langer dan een week op dezelfde plaats en verhuizen dan naar een andere plek."

De 1600 contacten uit de telefoon van de vrouw hebben via whatsapp een bericht gekregen van de politie. De prostituees zijn gewezen op de mogelijkheid hulp te vragen of aangifte te doen. Degenen die zorgen voor onderdak en werkplekken zijn gewaarschuwd dat zij zich mogelijk schuldig maken aan mensensmokkel.

De politie heeft vanwege deze zaak ook een 69-jarige man uit Weert aangehouden. Hij wordt ervan verdacht dat hij de prostituees tegen betaling naar werk- en slaapplekken heeft gebracht.